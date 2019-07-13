«Дорого, но любо»: Владелец рассказал, сколько вложил в Renault Megan 2 за год

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Машина 2007 года приобреталась год назад за 265 000 рублей. Несмотря на неплохое состояние, стоимость владения авто оказалась немаленькой.

На канале «Простое мнение» появилось видео, в котором владелец рассказал, ориентируясь на сохранённые чеки, столько он вложил в свой автомобиль за год. Седан был куплен с пробегом 170 000 км, а сегодня показатель на одометре перевалил за отметку в 200 000 км.

Сразу после покупки Renault Megan 2 пришлось потратить 35 403 рубля, которые ушли на замену ГРМ, подшипника промежуточного звена, сальника коленвала, сайлентблоков передних рычагов, прокладки термостста, сальника клапана фазорегулятора и прокладки поддона. Также в авто отремонтировали задний правый суппорт и перепрошили мотор до Евро-2, позже был удалён катализатор.

Как подчеркнул хозяин «Мегана», автомобиль его ни разу не подвёл, случались только небольшие поломки. В целом владение этой машиной, по его словам, было «дорого, но любо». Устранение проблем с печкой потребовало 8 700 рублей, установка нового бендикса и салонного фильтра стоила 2 337 рублей. Ещё 1 600 «деревянных» автомобилист потратил на замену свечей и топливного насоса.

Покупка зимней резин потребовала 12 400, а «косметика» по кузову – 18 000 рублей, причём в эту сумму вошли и полировка фар, и покраска порогов «антигравийкой», и обработка днища антикором. Всего за год владелец Renault Megan 2 потратил 88 000 рублей.

Правда, помимо упомянутых работ, немало денег ушло на необязательные «примочки» для авто, например, фаркоп, новые дневные ходовые огни, коврики и многое другое. Кроме того, были случаи, когда автомобилист покупал не те запчасти, что нужно.

Владелец Renault Megan подчеркнул, что за ту же сумму, которую он потратил на покупку и год владения, он не нашёл бы ни одного автомобиля, сопоставимого по уровню комфорта.