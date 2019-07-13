«За 1,5 миллиона конкурентов нет»: Владелец «Дастера» протестировал Renault Arkana

Сегодня, 16:07

Автор воспользовался услугой тест-драйва от дилера, благодаря которой на «Аркане» можно в течение 50 минут кататься по городу, и оценил преимущества новинки.

Впечатлениями от тест-драйва Renault Arkana он поделился на канале DJFMov. Первое, что он заметил в «Аркане», отличающееся от «Дастера» – это намного более легкий руль. Как объяснил ему менеджер, сидящий на месте переднего пассажира во время тест-драйва, разница в ощущениях объясняется наличием электроусилителя руля в Renault Arkana и гидроусилителя – в Renault Duster.

Далее менджер добавил, что от «Дастера» Renault Arkana отличается практически всем, кроме шильдика: у него новая платформа, новая форма кузова, новые опции. Также автор протестировал, как работает в «Аркане» система кругового обзора, однако менеджер ему напомнил, что вывести на дисплей изображения сразу со всех камер нельзя.

При наезде на яму у Renault Arkana жестко сработала подвеска, однако больше это ощутил товарищ автора, сидящий на заднем ряду с видеокамерой – сам владелец «Дастера» скачка почти не почувствовал. А вот шумоизоляция немного разочаровала – автор отметил, что, похоже, производитель не сумел вписаться в обозначенную ценовую категорию для данного кроссовера и сэкономил на «шумке». Но при этом добавил, что у «Арканы» в сегменте «за 1,5 миллиона конкурентов нет».

При этом кузов «Дастера» владельцу нравится больше: за счет новой формы «Аркана» проигрывает ему в просторности и объеме багажника. А поскольку он часто перевозит грузы, именно наличие большого багажного отсека и полного привода играют для автора ключевую роль в выборе автомобиля.

В целом Renault Arkana автору очень понравился: он отметил, что при отсутствии появления альтернативы получше и соответствующего бюджета поменял бы Renault Duster на новый автомобиль. Экстерьер новинки ему тоже пришелся по душе: он лишь отметил, что убрал бы антенну с крыши и затонировал стекла.