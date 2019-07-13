«Пока слабовато»: Эксперт провел обзор нового KIA Sorento Prime

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Новая модель 7-местного кроссовера KIA Sorento Prime позиционировалась производителем как комфортабельная, проходимая, экономичная. Что «приукрасил» производитель и стоит ли машина своих денег, разбирался автоблогер.

Автоэксперт и специалист по подбору автомобилей Игорь Маркелов на своем YouTube-канале поделился детальным обзором и впечатлениями от тест-драйва нового KIA Sorento Prime 2019 года, ценник на который в базовой комплектации стартует от 2 млн рублей, а за «полный фарш» придется выложить почти 3 миллиона. Авто доступно в переднее- и полноприводном варианте.

Блогер начал обзор с того, что под капотом, на который, к слову, установлены газовые упоры. Sorento Prime 2019 доступен с тремя вариантами моторов: бензиновый 2,4 л (188 л.с., 10,2 с до «сотни», работает в паре с классической 6-ступенчатой АКПП), 2,2-литровый «турбодизель» (200 л.с., 9,4 с до 100 км/ч, современный 8-диапазонный «автомат», экономичный расход) и бензиновый 3,5-литровый V6 (249 л.с., 7,8 с до «сотни», 8-диапазоннай «автомат», средняя экономичность – до 10 литров по городу, в которой усомнился блогер и решил проверить реальный показатель).

Среди характерных моментов в новых бензиновых двигателях KIA можно выделить небольшой стук в первые секунды после пуска. Это сопряжено с тем, что масло не успевает подняться быстро. При этом начиная с 2018 года массовых проблем с масляным голоданием моторов и их порчей нет.

Что касается динамики, то корейцы несколько преувеличили возможности KIA Sorento Prime. Возможно, авто еще не прошли обкатку, но вердикт: «пока слабовато». При этом 3,5-литровый «бензин» «едет» так же, как и 2,2-литровый «дизель».

К набору опций вопросов нет – действительно, есть все, что должно быть в современном авто, включая «самооткрывающийся» багажник, камеры, функция автопарковки. Но на третьем ряду очень тесно. Управляемость отличная, устойчивость и проходимость также – прекрасный полноразмерный кроссовер для города и вылазок за город для большой семьи.

Однако расход, превышающий 21 литр на 100 км (там, где должно было быть не более 10,5 литров) просто поразил. В салоне на удивление много пластика, хоть и качественного, который на первый взгляд даже не отличить от металла.

«С расходом 20+ ... Нет, это за гранью!», «Не в этот раз! Подождём ещё!», - выражают свое мнение по поводу новинки от KIA автолюбители.