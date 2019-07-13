«До корейцев далеко, но выбором доволен»: Автовладелец поделился опытом владения LADA XRAY 2019 года

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Российский хэтчбек, несмотря на недостатки, продолжает радовать автолюбителя.

На одном из форумов, посвященных автомобилям, обнародовали отзыв о LADA XRAY, выпущенном в 2019 году. Автовладелец поделился опытом владения российского хэтчбека нынешнего модельного года.

Стоит сказать, что россиянин приобрел «Икс-Рей» первой генерации, оснащенный 1,6-литровым мотором с отдачей 106 лошадиных сил, работающий в тандеме с МКПП и системой переднего привода. С момента приобретения автовладелец наездил на своем LADA XRAY 560 км.

При покупке российского хэтчбека автомобилисту приглянулся тот факт, что в основу машины легла архитектура от Renault, благодаря чему подвеска должна быть долговечной. Помимо того, автомобилист отметил сбалансированный ход и устойчивость LADA XRAY на трассе. Динамические параметры автомобиля автолюбитель назвал слабыми, но ее вполне хватает – для обгона LADA XRAY уверенно разгоняется до первой «сотни» на пятой передаче. Интерьер российского хэтчбека обладает спорными дизайнерскими решениями – автовладелец пожаловался на сложную архитектуру передней панели, из-за чего стык между отдельными деталями панели будет сложно очистить. Кондиционер работает хорошо, тихо и славится эффективностью, а кнопки электрических стеклоподъемников расположены неудобно.

В целом, автовладелец не пожалел о покупкеLADA XRAY. «До корейцев далеко, но выбором доволен», - подчеркнул автомобилист.