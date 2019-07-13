В сети появился первый тизер обновленного Nissan Juke

Сегодня, 18:09

В ближайшем будущем компания Nissan представит второе поколение всеми известного «Жука».

Исходя из тизерного изображения можно сделать вывод, что обновленный Nissan Juke будет иметь узкую светодиодную головную оптику, фирменную радиаторную решетку и защитные накладки на колесных арках.

В основу новой версии «Жука» ляжет ультрасовременная модульная платформа CMF-B, совместно разработанная компаниями Renault и Nissan. На этой платформе ранее был построен Renault Clio. Можно предположить, что автомобиль будет оснащен бензиновыми моторами объемом 1,0 и 1,3 литра, а также 1,5-литровым дизельным двигателем. По поводу мощности агрегатов пока ничего не известно. Не исключается появление гибридного варианта.

Премьера обновленного Nissan Juke, состоится 3 сентября текущего года, а в продажу на европейском рынке автомобиль поступит в начале 2020 года. В России обновленная версия продаваться не будет.