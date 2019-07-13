«Продал этот хлам, и не жалею»: В сети отреагировали на очередную поломку УАЗ «Патриот»

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За короткий срок хозяин «Патриота» столкнулся с тремя неполадками, лишь две из которых признали гарантийной.

Один из владельцев УАЗ «Патриот», блогер с канала DiVoise, рассказал, что за год владения не сталкивался с серьезными поломками, которые бы помешали ему воспользоваться автомобилем, и вот, всего за неделю столкнулся сразу с двумя, если не считать еще одной менее значительной неполадки.

В первый раз ему по гарантии заменили блок управления кузовной электроникой – он внезапно сам вышел из строя, из-за чего стал «глючить» поворотник. Затем владелец услышал посвистывание после запуска «Патриота» при работающем кондиционере – дилер посоветовал ему заменить ремень привода вспомогательных агрегатов, но не признал неполадку гарантийной – автор отдал за ремонт 1,75 тысячи рублей.

И вот случилась очередная поломка – УАЗ «Патриот» неожиданно заглох прямо на трассе. Владелец снял признаки поломки на видео – все мигающие на «приборке» индикаторы, –вызвал эвакуатор и поехал в официальный дилерский центр.

По приезду, как это часто бывает, машина внезапно «ожила», и дилер даже усомнился в наличии проблемы. Благо, владелец «Патриота» показал специалистам центра записанный видеоролик, поэтому машину взяли на диагностику, выяснили, что виной всему неисправный генератор, возместили владельцу вызов эвакуатора и выполнили ремонт по гарантии.

Пользователи в комментариях отреагировали на очередную поломку УАЗ «Патриот» и поделились своим мнением об автомобиле. «Я выдержал 7 месяцев владения «Патриотом», продал этот хлам и не жалею», – заявил один из подписчиков, а другой посетовал, что такие детские «болячки» у машины стоимостью почти в миллион рублей – это грустно. Сам автор же выразил надежду, что через 2-3 года появится 7-местный УАЗ «Патриот», где все проблемы текущей версии внедорожника будут устранены.