«Надежность по-американски»: Блогер рассказал о покупке Ford Maverick за 400 000 рублей

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Американский кроссовер отличается длительным сроком службы, если за ним правильно ухаживать.

На российской «вторичке» предлагаются два варианта Ford Maverick – один из них сделан в сотрудничестве со специалистами Nissan, а второй американцы построили самостоятельно. Ведущий канала «АВТО БУ» рассказал о целесообразности покупки именно последнего варианта американского кроссовера.

Как отметил блогер, Ford Maverick со «вторички» необходимо тщательно проверять, так как большинство таких автомобилей ввозятся в Россию по «серым» схемам. Также стоит внимательно осмотреть техническую начинку американского кроссовера, которая может быть сильно изношена. Лакокрасочное покрытие на «американце» неплохое и не начинает откалываться через два года эксплуатации, но при этом «закисает» механизм вынимания запасного колеса. Помимо того, блогер выделил в качестве слабого места фирменные комплектующие для кузова американского кроссовера, за которые придется выложить кругленькую сумму.

Под капотом Ford Maverick разместился 2-литровый 4-цилиндровый агрегат, мощности которого хватает только для нормального передвижения в городском цикле, а в загородном цикле производительности мотора оказалось недостаточно. Также «Маверик» оснащали 3-литровым 6-цилиндровым агрегатом, обеспечивающий более быстрый разгон и скоростную езду автомобиля.

Эти установки отлично зарекомендовали себя, благодаря высокому ресурсу, но при этом у них наблюдается повышенный расход топлива – от 13 до 18 литров на 100 км. МКПП и АКПП, работающие с указанными моторами, достаточно надежны, но при этом у них часто приходится менять сцепления и наблюдается перегрев – эксперт не рекомендует «рваный» стиль езды и вседорожные «покатушки».

Блогер подчеркивает, что Ford Maverick в подержанном варианте прослужит очень долго при своевременном уходе, а на «вторичке» его можно купить за 400 000 рублей. «Надежность по-американски», - так отозвался об американском кроссовере обзорщик.