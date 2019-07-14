«Как можно было выпустить такой сырой продукт»: Блогер осмотрел LADA Vesta с пробегом 150 000 км после такси

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Обзорщик проверил, как сказалась на «Весте» активная эксплуатация в течение двух лет – впечатления неоднозначные.

Как рассказал автор канала «Механическое движение», осматриваемая им LADA Vesta была выпущена и куплена в 2017 году и уже успела пройти почти 150 000 км в одной из региональных служб такси.

Самое неприятное впечатление на блогера произвел салон «Весты», а точнее его состояние после пройденного километража. Внутри слышны скрипы пластиковых деталей интерьера, также при езде что-то дребезжит, начал истираться руль. Качество пластика обзорщика тоже расстроило: как он сказал, у всех автомобилей до 2 млн рублей пластик на передней панели жесткий, но у этой LADA Vesta совсем уж «деревянный», да еще и шатается: «Как можно было выпустить такой сырой продукт с завода», – посетовал автор.

Главным плюсом LADA Vesta обзорщик назвал соотношение цены и качества: стоимость у «Весты» довольно бюджетная, и за эти деньги можно получить новый и надежный автомобиль, а вот конкуренты с таким же ценником будут уже с пробегом, причем года на 3-4 старше.

Говоря о надежности «Весты», автор имеет в виду двигатель: он назвал его устаревшим и довольно слабым – речь о 10-6-сильном моторе 1.6, – но способным верой и правдой служить своему владельцу.

А за что блогер и вовсе поблагодарил «АвтоВАЗ», так это за конструкцию кузова, которая позволяет комфортно садиться и на водительское кресло, и на задний ряд, не задевая потолок головой, а также за его оцинковку, благодаря чему LADA Vesta не «гниет» так быстро, как другие «ВАЗы» и «Лады», даже после 150 тысяч км в такси.