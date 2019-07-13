«Еще один хороши китаец»: Блогеры протестировали флагманский Chery Tiggo 7

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Китайский кроссовер положительно оценили в сети.

На сегодняшний день автомобили китайского производства демонстрируют хорошее качество сборки, премиальные салоны и высокое технологическое оснащение, но при этом они отличаются сравнительно невысокой ценой – именно таким и является Chery Tiggo 7. Блогеры с YouTube-канала «Большой тест-драйв» протестировали китайский кроссовер.

Авторы видео внимательно осмотрели внешний облик поднебесного паркетника и положительно отозвались о нем – блогеров привлекли красиво сделанная передняя часть в форме «акулий плавник», красивая радиаторная решетка, отсылающая к Volvo и стреловидная оптика со стремительным характером. Помимо всего, обзорщикам понравилась задняя оптика и большой багажник, способный вместить большое количество груза. «Еще один хороший китаец», - восхищаются эксперты.

Не обошли вниманием блогеры и китайский кроссовер, которым они восторгаются – обзорщиков порадовало достаточно большое пространство на передних и задних сиденьях, а также передовые технологии, которым оснащается автомобиль. Единственным недостатком блогеры назвали отсутствие регулировок на заднем диване, но этот недочет компенсируется наличием двухступенчатой системы подогрева.

Подкапотное пространство Chery Tiggo 7 занимает 2-литровый атмосферный мотор с отдачей 122 лошадиные силы, который приводится в действие вариатором и передним приводом. Подвеска тоже порадовала блогеров, благодаря которой китайский кроссовер устойчив на дороге и превосходно вписывается в повороты. Работа мотора и шумоизоляционные свойства китайского кроссовера тоже оказались на высоте.