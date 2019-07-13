Кроссовер Changan CS35 Plus оснастят оцинкованным кузовом для России

Сегодня, 14:23

Китайский автопроизводитель везет в Россию новый Changan CS35 Plus.

Особенностью новинки, которая появится в продаже уже к концу текущего месяца станет оцинкованный кузов. По словам производителя, кузов автомобиля будет покрыт цинком, но никакая дополнительная обработки от коррозии проводиться не будет. Такое решение должно повлиять на гарантийный срок автомобиля.

Переходя к обзору новинки, можно сказать, что Changan CS35 Plus является вторым поколением кроссовера. Первые экземпляры данной модели на российском рынке появились около пяти лет назад. Популярности среди россиян он не приобрел, после чего было принято решение отправить Changan CS35 Plus на доработку.

В версии для российского рынка будет установлен 1,6-литровый двигатель, способный сочетать работу с «механикой» либо «автоматом». Новый кроссовер будет оснащен только передним приводом. Информация о стоимости автомобиля еще не поступала. Вероятнее всего цена будет объявлена в преддверии старта продаж.