Без селектора КПП, но с новым мотором: «Свежий» суперкар Chevrolet Corvette C8 попал в объективы фотокамер

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Вездесущим фотошпионам удалось запечатлеть часть интерьера обновленного «Корветта».

Судя по всему, новинка от марки Chevrolet будет выглядеть совсем не так, как привыкли автолюбители. Это дают понять появляющиеся снимки модели, которая хоть и облачена в плотные слои маскировочного камуфляжа, но всё равно дает комментаторам и журналистам пищу для размышлений.

Исходя из появившихся фотографий интерьера, разработчики Chevrolet Corvette C8 решили не останавливаться на её внешности, существенно обновив салон суперкара. На фото можно разглядеть, что автомобиль лишился селектора коробки передач, на месте которого теперь гордо красуется кнопка переключения режимов езды.

Ещё одно нововведение – рулевое колесо максимально нетипичной для Chevrolet Corvette формы, а также современная приборная панель и электронный стояночный тормоз. Особых подробностей о техническом оснащении суперкара пока нет, известно лишь, что модель получит новый мотор на 5,5 литра, а премьера Corvette C8 2019 состоится уже совсем скоро, 18 июля этого года.