Футуристичный «сарай»: «Осовремененную» ГАЗ-24 «Волга» показал дизайнер

Сегодня, 19:00

Независимый дизайнер представил своё видение того, какой могла бы стать «Волга» в 2019 году.

Наибольшего внимания тут заслуживает ГАЗ-24 в кузове универсал, который, благодаря внушительному дорожному просвету, стал крайне похожим на современные немецкие кроссоверы марки BMW – та же агрессивная передняя часть с оригинальной радиаторной решеткой, а также мощные бампера.

Футуристичный «сарай» – не единственное, чем может удивить публику дизайнер Сергей Баринов. Он разработал целых пять различных версий ГАЗ-24 «Волга», и все они смотрятся максимально современно и стильно, вызывая мысли о том, что выпускай автозавод их сейчас – популярность они бы набрали не меньшую, чем условные Renault Duster или Hyundai Creta.

В «виртульной» модельной линейке «Волги», помимо универсала, также представлена его кроссовая версия, а также стандартный седан, ГАЗ-24 «Спорт» и длиннобазный седан.