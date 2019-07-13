«Официалы» это сделать не смогли: Владелец LADA Vesta Cross рассказал о борьбе со «сверчком»

Сегодня, 06:00

Автомобилисту пришлось частично разобрать салон седана в попытке разыскать источник надоедливых щелчков, слышных во время движения.

Владелец LADA Vesta Cross на YouTube-канале «АвтоСнз74» рассказал о борьбе со «сверчком». Он «засел» где-то в задней части салона, и автомобилист долго пытался разыскать его, так как «официалы» это сделать не смогли или, как считает автолюбитель, просто не пожелали тщательно искать.

Поиски вынудили владельца LADA Vesta Cross убрать из салона задние кресла и поснимать обшивку оконных стоек и потолка. Автомобилист надеялся, что под обшивкой увидит причину щелканий, ведь визуальный осмотр поверх обшивки ничего не дал.

Владелец LADA Vesta Cross предполагал, что греметь могли или окна, или провод обогрева заднего стекла. Однако после снятия обшивки оба варианта были исключены, но было установлено, что неприятный звук исходит откуда-то из задней правой оконной стойки.

В этой стойке есть отверстия в металле, и владелец LADA Vesta Cross, руководствуясь советами зрителей его канала, залил в стойку литиевую смазку. После этого щелчки стали немного тише, но вскоре их громкость опять стала максимальной.

Очевидно, что в стойке что-то есть, и автомобилист заявил, что намерен еще пару раз залить в нее литиевую смазку. Если проблема не уйдет, то он заделает стойку вибро- и шумоизоляцией. Зрители, в свою очередь, советуют владельцу LADA Vesta Cross не заморачиваться, и залить стойку монтажной пеной, так как убеждены, что этот вариант – беспроигрышный.