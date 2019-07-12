Темная лошадка: «Заряженную» версию пикапа Ford F-150 представило ателье Roush

Сегодня, 17:30

Это уже не первый их опыт сотрудничества с американским брендом, и на этот раз мастера показали самый быстрый F-150.

Представители ателье Roush Performance уверяют, что сумели создать самый быстрый пикап, выпускающийся серийно. Конечно, до массового производства Ford Roush F-150 дело не дойдет, однако это не отменяет того факта, что данный автомобиль все-таки можно будет приобрести, и это – не единичная концептуальная модель, выпущенная лишь ради «галочки» и установки рекордов.

Разработка получила название Roush F-150 Nitemare, и в буквальном смысле переводится как «темная лошадка». При этом самый быстрый пикап, по словам разработчиков, подразумевает вовсе не максимальную скорость, а время разгона до ста километров в час. У «заряженной» версии пикапа оно составляет всего лишь 3,9 секунды.

Чтобы получить в свое распоряжение эту «темную лошадку», владельцу стандартной версии Ford F-150 придется расстаться с 1 200 000 рублей, необходимых для доработок автомобиля. При этом, за дополнительные деньги можно получить также и активную выхлопную систему, стильную кожаную отделку в красно-черных цветах, а также особый внедорожный пакет.