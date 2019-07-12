Пикап и фургон, так и не увидевшие свет: О забытых модификациях Chevrolet Niva рассказали эксперты

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В сети оказалось несколько снимков крайне необычных «Шнив».

Chevrolet Niva, представленная на черно-белых изображениях, была изображена в двух кузовах: пикап и фургон, и её производство должно было стартовать в 2004 году, а компания «GM-АвтоВАЗ» даже успешно зарегистрировала обе этих модели под индексом 2323 и 2723 за 5 лет до этого, однако им так и не было суждено увидеть свет.

Фургон Chevrolet Niva должен был получить пластиковую крышку кузова, а также возможность выбрать, какой тип кузова необходим – грузовой или пассажирский. От стандартной версии эта «Шнива» отличалась удлиненными задними свесами, позволяющими существенно расширять количество свободного пространства в багажном отделении автомобиля.

В случае с пикапом автомобиль оснащался бы огромными окнами сзади и по бокам, а также укрепленным контейнером для грузового отсека. По заявлениям разработчиков, эти забытые модификации должны были начать серийно производиться спустя два года после старта продаж стандартной версии внедорожника, однако что-то пошло не так и проект быстро свернули.