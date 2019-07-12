Определены пятилетние кроссоверов с лучшей остаточной стоимостью

Сегодня, 15:30

При продаже автомобиля владельцы в первую очередь заинтересованы в наилучшей стоимости своего авто.

Проанализировав вторичный автомобильный рынок России, специалистами были определены кроссоверы у которых остаточная цена за пять лет эксплуатации составила лучшие показатели.

На первом месте списка разместился японский Toyota RAV4 которому удается сохранять показатель в цене до 92,5%. Следом за ним располагается KIA Sportage (до 92%) в переднеприводной версии оснащенной механической коробкой передач. Тройку лидеров замыкает паркетник Mazda CX-5 (до 88,6%), оснащенный передним приводом и автоматической коробкой передач.

Также в рейтинг пятилетних кроссоверов с лучшей остаточной стоимостью вошел Hyundai Tucson, показатель которого составляет от 77,6% до 89,7%. За ним расположились Mitsubishi Outlander (77,7-86,5%), Nissan X-Trail (71,1-85,4%) и VW Tiguan (73,5-75,4%).