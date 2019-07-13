«Начали разочаровывать новые машины»: Как исправить протекающий сальник УАЗ «Патриот» – сеть

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Обновленного «Патрика» водитель купил совсем недавно, но первые проблемы начались уже сейчас.

Речь идёт о серьезно протекающем сальнике УАЗ «Патриот», с которым владелец не знал, что делать. В сообществе владельцев популярного российского внедорожника он рассказал, что хочет либо заменить проблемный агрегат на СТО, либо же – попытаться починить самостоятельно, уточнив при этом, что опасается «подводных камней», которые наверняка будут сопровождать его в последнем случае.

«Какие могут быть нюансы, если разбирать самому? Или проще заплатить кучу денег и отвезти автомобиль на СТО?», – интересуется водитель, уточняя, что уже готов к любому варианту развития событий, лишь бы только его УАЗ «Патриот» начал ездить нормально, не вызывая постоянной головной боли: «Потихоньку начали разочаровывать новые машины».

Сальник УАЗ «Патриот» было в настолько плохом состоянии, что комментаторы в сети предполагают, что дело не обойдется одной только заменой поврежденного механизма, и не исключено, что придется менять весь привод целиком, потому водителю для начала посоветовали попробовать устранить проблему самостоятельно: «Половинить придётся, возможно даже менять не только сальник, но и сам привод!».

Один из бывалых «уазоводов» уже сталкивался с подобной проблемой, и ему удалось избавиться от неё за 4 000 рублей у «официалов», причём сам сальник стоил всего 500 рублей, а мастера ещё и пугали его тем, что якобы привод выработал свой ресурс, и можно не сомневаться о том, что скоро придётся менять и его, а тут уже нужно готовить не менее 10 000 рублей.

«Проверь сам сапун у раздатки для начала, возможно его забило и масло выдавило давлением. Официалы-то тебе в любом случае скажут, что нужен ремонт дорогостоящий», – делятся полезными советами владельцы УАЗ «Патриот».