«Патрик новый, проблемы старые»: О «косяках» УАЗ «Патриот» «прямо с завода» рассказал блогер

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Автомобилист приобрел себе «свежий» российский внедорожник и быстро разочаровался.

Блогер с YouTube-канала, посвященного серьезным offroad-заездам, рассказал о том, как купил УАЗ «Патриот» обновленного 2019 модельного года, в комплектации Prestige с зимним пакетом. Покупал машину обзорщик прямо на заводе в Ульяновске, и уже после приобретения обнаружил, что с его «Патриком» что-то не так.

Изначально, прямо с завода, двигатель УАЗ «Патриот» очень сильно «троил», холостые обороты не хотели держаться, а «официалы» в ответ на данную претензию начали говорить, что на машине, мол, кончается бензин, надо скорее езжать на заправку, и тогда непонятная тряска пропадет и двигатель заработает так, как это и положено.

После заправки «троение» действительно прекратилось, и водитель сумел добраться до дома без особых проблем, однако уже на следующий день ситуация повторилась – именно в этот момент он и понял, что виной всему вовсе не недостаток бензина в УАЗ «Патриот», а проблемы находятся значительно глубже.

Обращение к официальным дилерам ситуацию исправило, обновили прошивку на «Патрике», но даже после этого, в особо дождливую погоду, время от времени обороты начинают «прыгать». Ещё одна проблема заключается в левой передней фаре российского внедорожника. Она потеет настолько сильно, что изредка свет от неё даже не видно на дороге.

«Если с троящим мотором можно бороться сменой прошивки, то что делать здесь – я ума не приложу! Патрик новый, а проблемы старые», – горестно резюмировал автомобилист.