«Lamborghini Urus для бедных»: О Renault Duster со «свапнутым» 270-сильным мотором рассказали механики

Сегодня, 13:30

Автомобилисты решились на оригинальный эксперимент, оснастив «француза» очень мощным двигателем.

По словам обзорщика с канала «SWAP-точка», на такой проект они согласились, увидев у одного из популярных блогеров видео про Lamborghini Urus. Именно в тот момент автолюбитель решил, что хочет сделать из Renault Duster такую же мощную машину, но для начала перед механиками встала серьезная проблема: конструкция «Дастера» оказалась куда сложнее, чем они думали.

Изначально специалистам казалось, что никаких проблем Renault Duster им не доставит, ведь машину они называли максимально простой, но на деле же, стоило им «залезть руками» внутрь кроссовера и попытаться «свапнуть» силовую установку, как мастера поняли, что так просто «Дастер» им не дастся, ведь компактность сборки узлов и агрегатом обуславливала также и их неудобное расположение.

«Масляный фильтр, например, находится вообще непонятно где, да и других мелочей хватает, просто так не разобраться», – жалуются специалисты, но руки опускать не хотят. В целом же, по технической части, Renault Duster они называют достаточно крепким, прекрасно подходящим для того, чтобы экспериментировать с установкой более мощных моторов: «Разве что моральная проходимость у него довольно низкая – просто жалко будет его побить или поцарапать».

Однако, несмотря на пригодность Renualt Duster для «свапа», механики не уверены, что данную затею можно считать хорошей. 270-сильный двигатель на «француза» они всё-таки поставили, но при этом один из мастеров убежден, что все это – пустая трата денег, поскольку, например задняя подвеска выглядит не очень убедительно: «Ну что это за палочки вместо рычагов? Ими бы суши есть!».

«Lamborghini Urus для бедных из Renault Duster сделать всё-таки получится, вот только зачем? Будет в ней 270 лошадок, только непонятно для чего – потратить под 500 000 рублей можно с куда большей пользой», – неоднозначный итог подвели автолюбители.