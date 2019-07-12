«Отдаю обратно дилерам»: Проблемы 8-месячного УАЗ «Патриот» возмутили владельца

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Водитель не выдержал даже года такого «беспредела», решив избавиться от «Патрика».

Об этом он рассказал в сообществе «уазоводов» соцсети «ВКонтакте», опубликовав небольшое видео, в ходе которого владелец 8-месячного УАЗ «Патриот» рассказывает об основных проблемных моментах российского внедорожника. Своего «Патрика» 2019 модельного года он купил в ноябре, и успел проехать на нём всего лишь 16 000 километров.

При покупке водитель выбирал достойную комплектацию, и практически сразу после приобретения, согласовав это с дилерами, на УАЗ «Патриот» было установлено газобаллонное оборудование. За время эксплуатации в машине был выявлен целый ряд серьезных недостатков, возмутивших автомобилиста.

На 10 000 километров пробега «полетела» правая шаровая опора сверху. Официальные дилеры УАЗ «Патриот» пообещали заменить поврежденный агрегат, и с момента этого обещания прошло уже практически три месяца. Примерно на 7 000 км начали ржаветь гайки и болты крепления водительской двери, а также стыки бокового ребра двери багажного отделения с кузовом.

Но самое противное – между верхней петлей и кузовом расположилось несколько настолько глубоких «рыжиков», что со стороны может показаться, будто бы они прогнили насквозь, что крайне возмущает владельца УАЗ «Патриот», поскольку, отдавая за внедорожник немалые деньги, он рассчитывал на хоть сколько-нибудь достойное качество: «И это машине всего 8 месяцев. Что же будет за полтора года?».

Ржавчина и «жучки» появились даже на лючке бензобака, внутри виднеются кусочки отвалившейся краски, а изнутри правой пассажирской двери УАЗ «Патриот», прямо рядом с петлей, очаг ржавчины так велик, что водитель и не знает даже, как его можно локализовать: «Через год, походу, все авто облезет. Отдаю обратно дилерам!».