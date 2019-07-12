«Ну это уже настоящее хамство!»: Водитель пожаловался на «официалов», подменивших дверь его Hyundai Creta

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Отдавая «Крету» на гарантийное обслуживание, владелец и представить не мог, что его захотят «надуть».

В сообществе владельцев Hyundai Creta соцсети «ВКонтакте» один из автомобилистов пожаловался на «официалов», к которым он отвозил свой кроссовер для того, чтобы перекрасить дверь багажного отделения. За несколько месяцев эксплуатации на пятой двери он обнаружил несколько небольших вздутий, от которых ему захотелось избавиться как можно быстрее.

После того, как официальные дилеры оповестили водителя о завершении работ, он вернулся за своей Hyundai Creta, быстренько осмотрел её и признал, что перекрасили дверь багажника хорошо, даже идеально попали в цвет кузова, после чего – поехал домой, и лишь тогда удосужился взглянуть на машину более детально.

«Вернулся домой и увидел, что ребро крышки багажника испещрено вмятинами и неглубокими царапинами. Такое чувство, что это – не моя машина, что мне вообще дверь подменили!», – праведно возмущается автомобилист, уточняя, что сразу же после этого он отогнал свою Hyundai Creta обратно в дилерский центр, где поругался с мастерами, но таки заставил их принять машину кроссовер обратно.

«Сказал им, что это уже настоящее хамство! Они сразу начали суетиться, извиняться, забрали машину и сказали, что к завтрашнему дню всё устранят. Ну что ж, будем ждать», – делится подробностями неприятной истории владелец Hyundai Creta. Комментаторы в сети не остались в стороне от такого возмутительного поступка со стороны «официалов» и объяснили, что по-хорошему, водителю «Креты» не помешало бы написать на них жалобу.

«Претензию их руководству направляйте, писать своими словами, в произвольной форме. У вас есть заказ наряд, в нем описан фронт работ, вот от этого и отталкивайтесь». – объяснила автоледи. Другой водитель думает, что за день «официалы» никак не исправит ситуацию, и просто поставят поврежденную дверь на другую Hyundai Creta: «Там работы минимум на неделю, пока краска с грунтом высохнут. Значит, снимут с другой тачки, а эту дверь поставят следующему владельцу».