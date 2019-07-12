Чтобы не угробить мотор: Как на KIA Rio рассчитать интервал замены масла рассказал владелец

Сегодня, 09:00

Автомобилист напомнил, что длительность использования смазки зависит от режима езды, а не от пробега.

Бытует мнение, что менять техническую жидкость нужно при определенном пробеге, который зависит от модели. Из-за этого автомобиль может долгое время ездить на уже отработанной смазке, что чревато поломкой двигателя.

Чтобы не угробить мотор, нужно рассчитать интервал замены масла, и как это делается, рассказал владелец KIA Rio на YouTube-канале «Garage Lab11/ ГаражЛаб11». Он ездит на седане 4 поколения с мотором 1.4 и 6-АКПП. По словам автомобилиста, в городском режиме данный агрегат потребляет примерно 5,6 л бензина.

Владелец KIA Rio отмечает, что в вопросе своевременной замены масла очень важно учитывать среднюю скорость движения автомобиля. Автомобилист пояснил, что у моторных масел есть ресурс в моточасах – показатель, который говорит о том, сколько времени смазка может работать при сохранении заявленных свойств. В зависимости от производителя и стоимости технической жидкости, ее моточасы могут быть разными.

У самого простого масла ресурс в моточасах составляет 250 часов. У смазки средней категории – 400 моточасов. Самые дорогие масла имеют ресурс в 600 моточасов. Как правило, владельцы KIA Rio и подобных автомобилей используют именно бюджетные технические жидкости.

Чтобы рассчитать интервал замены масла, необходимо среднюю скорость движения авто увеличить на количество моточасов смазки. К примеру, машина в основном ездит по городу со средней скоростью в 35 км/ч. В таком режиме интервал замены технической жидкости составит 8 750 км.

Если же автомобиль используется преимущественно для езды по трассе на высоких скоростях, то интервал существенно увеличивается – вплоть до 15 000 км, как в сервисной книге. Из этого следует, что городской режим тяжелее для двигателя, чем трассовый.