Toyota планирует наладить производство нового кроссовера вместо «Короллы»

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Японский производитель отказался от производства модели Corolla на заводе в Алабаме в пользу нового кроссовера.

По предварительной информации на совместном заводе Mazda-Toyota планировалось собирать новое поколение Toyota Corolla, но в последний момент было принято решение подстроиться под меняющиеся тенденции автомобильного рынка и растущую популярность на компактные кроссоверы.

Подробной информации о новинке пока нет, но известно, что производство будет налажено к 2021 году. Можно предположить, что Toyota будет собирать серийную версию одного из ранее представленных шоукаров – FT-4X или FT-AC. Первые модели были представлены в одном из автосалонов Нью-Йорка в 2017 году.

Однако разработчики Mazda также не собираются стоять в стороне и планируют наладить на новом заводе производство кроссовера, который станет новичком на североамериканском рынке. Есть предположение, что таким автомобилем станет компактный CX-30, который весной этого года был представлен публике и может стать глобальной моделью.