«Тряхнул стариной»: В Чечне ЗИЛ-130 с мотором V8 от S-Class W220 превратили в хот-род

Сегодня, 17:03

Авторами уникального проекта выступили умельцы из села Бачи-Юрт.

В Чечне ЗИЛ-130 с руки энтузиастов «тряхнул стариной» – его с мотором V8 от S-Class W220 превратили в хот-род, и советская легенда вернется на дороги. Отечественный грузовик в уникальной машине отвечает за внешнюю составляющую – он поделился кабиной, в то время как от немецкого автомобиля были взяты двигатель и ходовая часть.

Работа над хот-родом на базе ЗИЛ-130 началась в апреле прошлого года. Энтузиасты стремились создать машину с обликом американского грузовика 50-60 годов. Автомобиль получил новую раму, на которую с Mercedes-Benz S430 1998 года выпуска (S-Class W220) «перекочевали» ведущая задняя ось, двигатель V8 отдачей 274 л.с., 5-АКПП, подвеска и электроника.

Полученная платформа была «облечена» в кабину ЗИЛ-130, однако в своем первозданном виде она не соответствовала требованиям проекта, а потому энтузиасты преобразили ее за счет занижения крыши на 8 см, замены оригинальных крыльев на самодельные. Кроме того, энтузиасты собственноручно создали грузовую платформу для грузовика.

Для покраски хот-рода был выбран синий металлик, а отделка салона выполнена коричневой кожей. Также для машины был создан традиционный для хот-родов руль из металлической цепи, однако вместо аналоговых приборов в машине установлен дисплей от Mercedes-Benz.

К слову, ЗИЛ-130 является достаточно старой моделью, однако его нередко можно увидеть на дорогах. А все потому, что он представляет собой один из самых массовых грузовиков советского автопрома – его тираж составляет 3,4 млн единиц.