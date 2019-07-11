Обновленный Hyundai Elantra оснастят новым двигателем

Сегодня, 16:03

В связи с недавним поступлением в продажу обновленного Hyundai Elantra, была разработана особая версия автомобиля, которая в скором времени будет представлена в Китае.

По имеющейся информации, автомобиль будет обладать цифровой приборной панелью, инновационной мультимедийной системой, а также не исключена модернизация блока управления климат-контролем. Внешний вид Hyundai Elantra был изменен незначительно. Из обновлений можно выделить начинку светотехники, а вот бампера и фонари разработчики решили оставить прежними.

Силовые характеристики автомобиля представлены новым 115-сильный мотором который сочетается с вариатором. Также автомобиль будет оснащаться стандартным 130-сильным двигателем объемом 1,4 литра. Данный двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

По предварительным данным стало известно, что Hyundai Elantra в будущем году сменит поколение.