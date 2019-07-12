«Минимум 3 года удовольствий»: Блогер объяснил, чем так хорош китайский кроссовер Haval H2

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Как удалось выяснить водителю, покупая себе «китайца» можно быть уверенным, что проблем он почти не принесет.

Это самое «почти», по словам автолюбителя, может выражаться в некоторых не самых серьезных проблемных моментах Haval H2, которые ему удалось обнаружить в интернете после того, как он перечитал массу отзывов от владельцев этого китайского кроссовера: «До 30 000 км вас может ожидать замена шаровой или рулевой рейки, но и то – все по гарантии».

Если вести речь о тех автомобилях, которые прошли более 100 000 километров, блогер Сергей Николаев объяснил, что Haval H2 среди своих владельцев уже успел прославиться недюжинным запасом прочности, благодаря чему, жалоб как таковых на него не поступает и вовсе, за исключением редких единичных случаев.

Н2, по мнению водителя, смело можно называть надежнейшим автомобилем своей линейки, потому его покупка – это практически 100-процентная вероятность того, что в своё владение автолюбитель получает максимально беспроблемный китайский внедорожник, за которым просто нужно ухаживать, выполняя все работы по регламенту.

Исходя из полученных отзывов, а также основываясь на собственном опыте, автор видео заявляет, что к Haval H2 вообще не возникает никаких вопросов касательно оснащения, динамики или управляемости – он хорош по всем фронтам, потому блогер смело может рекомендовать к покупке данную модель именно сейчас, поскольку в дальнейшем он ожидает, что ценники на таких «китайцев» могут резко подскочить.

«Китайский бренд с каждым годом только растёт, по качеству и по продажам. Наверняка в ближайшем будущем их автомобили существенно подорожают, однако сейчас – покупать за эти деньги можно, Haval H2 способен обеспечить как минимум 3 года удовольствия», – закончил блогер.