Корейский беспилотник: «Яндекс» и Hyundai показали седан Sonata с автопилотом

Сегодня, 15:12

Популярное авто получило ряд доработок и уже в скором времени сможет пополнить ряды штата беспилотных моделей «Яндекса».

Данные модификации Hyundai Sonata получила в рамках сотрудничества корейского бренда и отечественного поисковика. «Яндекс», который сейчас вовсю занимается различными испытаниями беспилотных автомобилей, выбрал в качестве ещё одной модели именно «Сонату», поскольку во время её разработки были учтены все самые необходимые нюансы, чтобы в дальнейшем безболезненно размещать оборудование, необходимое для работы автопилота.

На данный момент времени корейский беспилотник проходит последние закрытые тесты, и уже в ближайшее время автономная Hyundai Sonata сможет выйти на московские улицы для «живых» тестов. При этом, один из представителей компании «Яндекс» уже успел заявить, что в дальнейшей планируется сотрудничество некоторыми другими марками корейского бренда.

Стоит напомнить, что в планах «Яндекса» было выведение более 100 беспилотных автомобилей на дороги общего пользования до конца текущего года.