«Породистая и пафосная «Нива»: О необычной модификации ВАЗ-2121 «Фора» рассказали эксперты

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Данная модель вышла в ограниченный тираж ещё в середине 90-х годов.

В отличие от большинства проектов компании «АвтоВАЗ», которым так и не суждено было стать реализованными, этот ВАЗ-21218 получил некоторое распространение, и до сих пор редкие экземпляры «Форы» можно обнаружить на отечественном вторичном рынке, продающимися чуть дороже обычных «Нив».

Потому эксперты решили рассказать о необычной модификации легендарного ВАЗ-2121 чуть подробнее, и объяснить, кто и зачем покупал её десятилетия назад. В 1997 году за ВАЗ-21218 «Фора» производитель просил 70 миллионов рублей, однако такой ценник не должен пугать слишком сильно – в пересчёте по курсу того времени, сейчас эта машина стоила бы 2600 долларов, несколько дороже 5-летних «тазов».

«Фора» получилась по-настоящему «люксовой» версией стандартного ВАЗ-2121. Автомобилю увеличили колесные арки, оснастили крупными литыми дисками, а в салон умудрились впихнуть вместительный и комфортный диван для задних пассажиров. Что примечательно, данная комплектация была лишь стартовой – за дополнительные деньги можно оборудовать внедорожник гидроусилителем руля и кондиционером.

Помимо этого, ВАЗ-21218 «Фора»смог похвастать несколько удлиненным кузовом, что делало салон машины ещё более просторным, но вызывало некоторые вопросы о прочности кузова, возникающие у экспертов прошлых лет. Как удалось выяснить, дополнительные 300 миллиметров салона были потрачены не зря – половина ушла на увеличение пространства для ног, а оставшиеся 15 сантиметров были потрачены на то, чтобы сделать колесные арки менее тесными.

На зависть владельцам стандартных «Нив», ВАЗ-21218 «Фора» получил более вместительный багажник, а также запасное колесо, модно расположенное на задней двери автомобиля – в знак подражания дорогим американским внедорожникам того времени. «Породистая и пафосная «Нива», – именно так можно охарактеризовать данную разработку отечественных мастеров, которая показалась экспертам максимально самобытной и оригинальной.