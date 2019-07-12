«Небезопасная лотерея»: Выбор «правильной» Skoda Octavia A5 с пробегом обсудили в сети

Сегодня, 06:00

Автолюбители убеждены, что «теплых и ламповых» моделей «Октавии» на «вторичке» осталось всего две.

На одном из тематических форумов в сети разгорелось жаркое обсуждение подержанных Skoda Octavia A5, выпущенных в 2013 году. Началось всё с того, что водитель захотел купить себе данную модель, но никак не мог определиться с «правильной» версией, поскольку «чех» с пробегом славится своим разнообразием в плане доступных комплектаций и модификаций.

«Дизель или бензин? 1.6 или 1.8? Механика или DSG? Помогите определиться!», – прости о помощи автомобилист. Мнения комментаторов в сети на этот счёт разошлись кардинально. Один из водителей заявил, что спокойно ездить можно лишь на 2,0-литровом дизеле с механической коробкой передач, поскольку Skoda Octavia в данной версии избавлена от серьезных проблем.

«Это единственный вариант, лишенный всех детских болячек. Любой другой – лучше уже тогда брать не ВАГ», – уверенно рассказывает комментатор. С его высказыванием крайне согласился другой водитель, заявивший, что если и покупать «Октавию», то исключительно с бензиновыми двигателями, так как дизель может «навернуться» буквально в любой момент.

«Чисто теплых и ламповых комплектаций на рынке две – с 1,6-лирровым атмосферником или с 1,9-литровым турбодвигателем. Но и дизелей с мокрой DSG я бы тоже не боялся», – делится рекомендациями автолюбитель, твердя, что не стоит бояться DSG у Skoda Octavia, ведь несмотря на то, что эта коробка – достаточно сложная, 200 000 километров на ней можно проехать без особых вмешательств в её работу.

«Небезопасная лотерея тут, если в целом говорить. Все коробки одинаково ломучие, мало кто разбирается, почему именно так, и летят все одинаково», – неоднозначный итог подвели владельцы Skoda Octavia.