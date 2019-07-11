«Не машина, а сплошная печаль»: Итоги 1,5-летней эксплуатации УАЗ «Патриот» подвёл блогер

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Недовольный водитель «разнес» качество комплектующих и сборку отечественного внедорожника.

Свой УАЗ «Патриот» обзорщик с YouTube-канала «Дегтярев про автомобили» купил всего лишь полтора года назад, однако за 30 000 пройденных километров у блогера появилось настолько большое количество вопросов к данной машине, что он не удержался и поспешил пожаловаться своим подписчикам.

«Не машина, а сплошная печаль», – подводит автор видео итоги 1,5-летней эксплуатации УАЗ «Патриот», уточняя, что будь качество сборки чуть повыше, а комплектующие – понадежнее, то он бы оставался доволен своим внедорожником, однако на деле же ни о каком качестве по сути и речи идти не может.

Полтора года не самой активной езды обернулись для УАЗ «Патриот» отремонтированной головкой блока цилиндров двигателя, а также отвратительным перекрашиванием всего внедорожного обвеса вкруг кузова, из-за чего автомобилист даже заявил, что терпеть подобное отношение он не намерен, потому в дальнейшей – планирует самостоятельно перекрашивать некоторые поврежденные детали своей машины.

Ещё одна проблема – официальные дилеры. Ремонтные работы были проведены в рамках гарантийного договора, однако, чтобы добиться должного обслуживания, «уазоводу» довелось изрядно потрепать себе нервы, поскольку «официалы» то не хотели ничего делать без согласия и одобрения завода, то делали все медленно, то оказывали услуги ненадлежащего качества.

«Их постоянно приходится доставать. Перекрасили они кузов один раз – да так плохо, что придется перекрашивать снова. Но даже на этом – ничего не заканчивается, постоянно проблемы какие-то с эти УАЗ «Патриот», – подводит итог крайне разочарованный блогер.