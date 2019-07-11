«Что хотели, то и получили»: Особенности работы АМТ 2.0 на LADA Granta Cross озвучил блогер

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Эксперт устроил отечественному кросс-универсалу большой тест-драйв по городу, что позволило в полной мере оценить обновленную «коробку».

Блогер на YouTube-канале «Я рулю» озвучил особенности работы АМТ 2.0 на LADA Granta Cross. Говоря о «коробке», эксперт отметил, что отечественные автомобилисты «что хотели, то и получили» – трансмиссия стала функционировать заметно быстрее, но при этом несколько потеряла в плавности. Такие нюансы АМТ, скорее всего, не всем придутся по душе, но блогер отметил, что для него такие настройки «робота» - наилучший вариант.

Эксперт отметил, что связка мотора 1.6 и АМТ 2.0 в LADA Granta Cross достаточно эффективная. Более того, в городском режиме машина ощущается более динамичной в сравнении с «Вестой» с мотором 1.8 и той же АМТ 2.0. Также стоит сказать, что в пробках «робот» работает без каких-либо дерганий между первой и второй передачами.

Автомобилист признал, что обновленная роботизированная коробка на LADA Granta Cross иногда «подвывает». Однако это не так заметно по сравнению с гулом, который издает классическая механическая трансмиссия на «Гранте».

Говоря об управлении LADA Granta Cross блогер обратил внимание на слишком «легкий» руль. К этому придется привыкать, так как даже на высокой скорости он не сильно «тяжелеет». Кроме того, само рулевое колесо неудобное, так как сделано из полиуретана – «баранке» нужна мягкая оплетка. Так или иначе, эксперт считает отечественный кросс-универсал хорошим решением для езды по городу, так как машина, благодаря своим габаритам и динамике, имеет хорошую маневренность.

Невзирая на кузов универсал, блогер назвал LADA Granta Cross компактным кроссовером с соответствующими ему качествами, но для полноценности машине не хватает привода на все колеса. Машина вполне комфортна для «бюджетника», однако блогер отметил, что сравнивать ее с «Вестой» не стоит, так как последняя, в любом случае комфортнее и дает иные ощущения при вождении в силу более высокого класса. Так или иначе, «Веста» проигрывает модели Granta Cross в динамике по городу и проходимости на бездорожье.