«Возьмите лучше Kaptur»: Почему нет смысла покупать Renault Duster в 2019 году – эксперт

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Актуальная генерация «француза» безнадежно устарела, считает блогер.

Об этом он рассказал на своём канале «НеОбзор58», объяснив, что купил себе Renault Duster водитель 4 года назад, потому сейчас решено было поделиться своими впечатлениями, а также объяснить, почему не стоит покупать себе в 2019 году «Дастер» текущего поколения. Для начала, блогер рассказал обо всех проблемах популярного автомобиля, с которыми ему пришлось столкнуться за такой долгий срок эксплуатации.

За 50 000 км, пройденных Renault Duster блогера за 4 года, водителю довелось решать проблемы с лакокрасочным покрытием автомобиля, а также – с подтёками масла. При этом вытекающее масло – это не глобальный недостаток, и автор убежден, что это просто ему так «повезло», а вот что касается ЛКП паркетника, то здесь ситуация погрустнее.

«Проблемы с ЛКП встречаются абсолютно у всех моделей Дастера», – уверенно заявляет автомобилист, уточняя, что у него они проявились в виде вздутий и сколов от камней на задних арках и дверях, а также в виде «жучков», распространившихся на крышке багажника и в дверных проемах: «В первую очередь, что надо сделать после покупки Renault Duster – обклеить его плёнкой с ног до головы».

«По сути, мне его не за что как хвалить, так и ругать», – в целом автомобилист очень ценит свой Renault Duster, заявляя, что о своей покупке он не пожалел ни разу, ведь французский кроссовер в принципе удовлетворяет всем его требованиям, однако это не отменяет того факта, что блогер не может порекомендовать к покупке автомобиль именно в том кузове, который есть на отечественном рынке на данный момент.

«Рассказывать по сути не о чем, проблем на 50 000 никаких нет, но сейчас я бы его не купил. Возьмите лучше Kaptur или подождите выхода новой генерации», – резюмировал эксперт.