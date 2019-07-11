Неизвестная нам «Нива»: В сети вспомнили об уникальном ВАЗ-2121 «Сахара»

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Автомобиль существует всего в двух экземплярах.

Уникальный ВАЗ-2121 «Сахара» берёт своё начало в конце 1980-х. Автомобиль является удлинённой неизвестной нам версией классической «Нивы» с увеличенной высокой крыши. Машина была создана двумя работниками Волжского автозавода, которые захотели получить автомобиль для дачи, в котором было бы удобно возить габаритные грузы. Недавно о нём вспомнили в сети.

Шасси классического ВАЗ-2121 удлинили на 300 мм, задний диван из салона переместился за предел зоны колёс, что стало не только выигрышным моментом для пассажиров, но и позволило получить больше пространства для откидывания сидений третьего ряда. Крышу над ним сделали съёмной, что позволяло превратить «Сахару» в пикап.

Что интересно, необычная машина собиралась в подвале магазина «1000 мелочей» в Тольятти в рамках вазовского НТЦ. Одна часть партии автомобилей была зарегистрирована в качестве самоделок, а другую выкупил «Лада-банк» для использования в служебных целях. Именно эти автомобили зарегистрировали как ВАЗ-2121 «Сахара». В дальнейшем наработки по этому авто были использовании при разработке модификаций ВАЗ-2129 «Кедр» и ВАЗ-21218 «Бронто».