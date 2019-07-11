110 000 рублей за год: О реальной стоимости обслуживания LADA Vesta рассказал владелец

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По словам водителя, траты на «Весту» оказались крайне серьезными.

Об этом блогер Анатолий Евсеев решил рассказать на своём YouTube-канале, раскрыв реальную стоимость обслуживания отечественного бюджетного автомобиля LADA Vesta. Автолюбитель объяснил, что вместе со своим другом они практически одновременно купили себе год назад по машине.

И если выбор автора видео пал на новенькую LADA Vesta, купленную почти за миллион рублей, то его товарищ приобрёл себе подержанную иномарку почти за те же самые деньги, потому ровно год спустя друзья решили сравнить, во сколько каждому из них обошлось обслуживание собственного автомобиля.

Владелец иномарки рассказал, что за год активной эксплуатации у него не возникало с машиной никаких проблем, основные траты приходились на бензин и различные расходные материалы, но справедливости ради, автомобиль не проехал и 20 000 километров за указанный период времени, в то время как LADA Vesta преодолела почти 48 000 км.

На отметке в 30 000 км «вестоводу» довелось заменить тормозные колодки, также по гарантии был установлен новый электронный блок управления, а сейчас, по словам водителя, «подходят к концу» тормозные диски, и автомобилист очень боится того, что когда LADA Vesta проедет 100 000 км, то на ней уже придется поменять чуть ли не половину подвески.

Всего же за год владелец «Весты» потратил на неё 110 000 рублей, и водитель считает, что данный показатель – слишком уж велик, как для такого бюджетного, якобы, автомобиля: «Иметь такую машину – это уже настоящая роскошь!».