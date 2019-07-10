Фото нового кроссовера Hyundai Creta без камуфляжа попали в сеть

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Получены новые шпионские фото предсерийной модели популярного корейского кроссовера, продажи которого стартуют лишь в августе 2019 года.

Проходивший в апреле 2019 года шанхайский автосалон был богат на события. Одним из них стала презентация южнокорейским концерном Hyundai очередного обновления кроссовера Creta, продаваемого на китайском рынке под названием ix25. Однако то была предсерийная, концептуальная версия. Какой же будет серийная модель до сих пор оставалось загадкой.

Однако китайским фотошпионам удалось заснять образец без камуфляжа, скорее всего, серийный. Судя по полученным изображениям, каких-либо явных внешних преображений ждать не следует. Хотя головная оптика изменена, и теперь это трехэтажная LED, такая, как у еще одной яркой новинки KIA Seltos.

Зато эксперты прогнозируют, что новая модель получит расширение моторной гаммы (станут доступны варианты с 1,4- и 1,6-литровыми моторами), а также будет предлагаться и в 7-местной 3-рядной модификации (но не на всех рынках, однако Индии повезло). Варианты трансмиссии – 6-ступенчатые «механика» или «автомат» либо же 7-диапазонный «робот» с 2 сцеплениями.

В Китае серийная модель Hyundai ix25 поступит в продажу в августе 2019 года, до Индии новая Hyundai Creta «доберется» в начале 2020 года.