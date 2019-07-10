Почему «Нива» для грязевого оффроуда лучше УАЗа, обсудили в сети

Сегодня, 18:03

Неожиданный поворот событий могли наблюдать участники оффроуд-заезда на «Нивах» и УАЗах, заставляющий усомниться в легендарной всепролазности советской военной техники.

На YouTube-канале «Vetalson S» блогер поделился любопытным видео с наглядным испытанием возможностей отечественной полноприводной автотехники в жестких условиях бездорожья. Болотистую оффроуд-трассу с топкой грязью по колено «штурмовали» 7 «Нив» и 3 УАЗа («Хантер», «Патриот» и обычный 469й). В итоге на последнем переезде «засели» все, однако именно автомобили LADA 4x4 все время показывали более высокие результаты по проходимости.

Как сами авторы ролика и организаторы заезда, так и пользователи сети, среди причин, почему «Нива» в грязи «не ударила лицом в грязь» и показала себя лучше УАЗа, отметили более легкий вес машины (в случае чего ее проще вытаскивать), наличие блокировок, а также наличие «больших» колес (проходимость LADA 4x4, поставленной на 31-е колеса, а тем более на 35-е, на порядок лучше). Немаловажную роль играет также качество внедорожной резины и профессионализм водителя.

«Ничего милее глазу «нивовода», чем застрявший УАЗ», - иронизируют поклонники LADA 4x4, хоть и отдают должное выносливости советской военной техники.