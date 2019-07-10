Новый Mercedes S-Class заметили фотошпионы

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Немецкий автопроизводитель продолжает работать над следующим поколением S-Class. Прототип нового седана уже успели запечатлеть на дорожных тестах.

YouTube-канал walkoARTvideos поделился роликом с новым Mercedes-Benz S-Class 2021 модельного года, проходящим испытания. К сожалению, кузов автомобиля скрывал плотный камуфляж, поэтому внешний вид новинки пока остаётся загадкой.

У машины были замаскированы даже дверные ручки, а на прошлых тестах седаны имели то стандартные ручки, то скрывающие их большие панели. Предположительно у нового Mercedes-Benz S-Class будут выдвижные ручки.

Вместе с тем видео позволяет разглядеть новую радиаторную решётку и светодиодную оптику. Отметим, что с помощью новых фар на землю перед машиной можно будет проецировать слова и фигуры. В ходе обновления модель может получить также пакет водительских ассистентов, включая автопилот, которому будут «помогать» работать датчики и камеры.

По мнению автоэкспертов, тестируется Mercedes-Benz S 560, на что намекает раздвоенная выхлопная система. Под капотом новинки может находиться 4,0-литровый битурбированный V8 или твин-турбо V6 объёмом 3,0 л. Также не исключено, что машина получила гибридную установку.

Ожидается, что дебют обновлённого Mercedes-Benz S-Class состоится в будущем году. На российском рынке эта модель предлагается только в длиннобазном варианте. Цены на версию S 450 с 3,0-литровым V6 начинаются от 7 140 000 рублей.