В Volkswagen рассказали, во сколько обойдется новый Passat

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К старту продаж готовится новое поколение VW Passat, ценник которого стартует от 2,2 миллионов рублей. Что покупатель получит за эти деньги?

Новый Volkswagen Passat, по словам представителей немецкого автоконценрна, это не рестайлинг, а полностью переработанная молодая версия «Пассата», претерпевшая массу внешних и внутренних изменений.

Авто будет доступно в кузове седан и универсал, а особую изюминку внешнему облику машины придадут новые измененные бампера. Также расширена цветовая гамма кузовов. В салоне «поселится» широкий сенсорный экран (11,7 дюймов) цифровой панели.

Разнообразием радует моторная гамма, предлагающая новые «Пассаты» на выбор с двумя вариантами бензиновых моторов («атмо» 2 л, 187 л.с. и «турбо» 2 л, 268 л.с.) и тремя вариантами «дизелей» (1,6 л на 118 «лошадей», 2 л на 178 «кобыл» и 2-литровый «турбо» на 237 л.с.). Вариантов трансмиссии пока нет - это 7-диапазонный доработанный «робот» DSG. Вариант привода можно выбрать как передний, так и полный (все зависит от мощности мотора).

При этом к концу текущего года VW планирует выпустить новые «Пассаты» также с экономичным 1,5-литровым наддувным бензиновым мотором на 148 «лошадей», работающим в паре с DSG или 6-ступенчатой МКПП, и 2-литровым дизельным с такой же мощностью, работающим в паре с 6-ступенчатой «маханикой» или таким же «автоматом».

Но и это не все. Новый Volkswagen Passat в кузове седан будет доступен и с гибридной установкой – полуавтоматической системой второго уровня IQ.Drive, адаптивным «круизом», системой «ужержания» полосы и расширенным пакетом безопасности.

Всего планируется выпустить 4 варианта комплектации – SE, SEL, R-Line и лимитированная версия R-Line Edition Estate. Ценник на базовую комплектацию (SE) для Европы стартует от 2,2 миллионов рублей в эквиваленте. VW Passat SE за 2,2 млр рублей получит 17-е колеса, светодиодные фары и дневные ходовые огни, 6,5-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Цена версии R-Line стартует от 2,63 млн рублей.

О стоимости новинки для России будет объявлено позже – ближе к старту продаж, запланированному на конец 2019 года.