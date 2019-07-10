Новый кроссовер Renault Arkana поедет в Гранд Тур по России

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Компания Renault в честь начала продаж своего нового купеобразного кроссовера проведёт с 11 июля по 17 августа «Гранд Тур Renault Arkana» по территории России.

В рамках проекта россиян познакомят с новинкой, в том числе дадут опробовать её внедорожные качества. Маршрут тура пролегает через Уфу, Челябинск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород и другие российские города-миллионники – от Рязани до Перми. В общей сложности Renault Arkana предстоит преодолеть свыше 4 000 км.

В каждом городе кроссовер будет выставлен на специальной площадке в интерактивной фотозоне, где будут продемонстрированы все его «силы»: интуиции, воли, мысли, духа и характера. Участники мероприятия смогут протестировать авто как на обычных дорогах, так и на трассе с препятствиями, которая позволит оценить геометрическую проходимость Renault Arkana.

Также отдельные презентации будут проведены в девяти автосалонах Renault в Рязани, Тольятти, Чебоксарах, Пензе, Перми и других городах. Онлайн-продажи новинки начались 5 июля, причём первые 100 кроссоверов раскупили всего за 3 часа.

Напомним, Renault Arkana предлагается с 1,6-литровым 114-сильным двигателем в переднеприводном или полноприводном варианте исполнения. В первом случае на выбор доступны 5-ступенчатая «механика» или вариатор, во втором – только 6-скоростная АКПП.

«Топовая» версия получила под капот 1,3-литровый турбомотор TCe мощностью 150 сил, который сочетается с бесступенчатой коробкой. Цены на модель стартуют от 999 000 и достигают 1 500 000 рублей.