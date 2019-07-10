Volkswagen Tiguan с 2-литровым TSI: Слабые места подержанного кроссовера назвал эксперт

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Несмотря на завидную надежность, немецкий кроссовер в подержанном варианте сможет преподнести неприятные сюрпризы.

Рано или поздно молодежь, желающая быстро ездить и обладающая скромным бюджетом, обращает внимание на Volkswagen Tiguan. Ведущий канала «Клубный сервис» назвал слабые места подержанного немецкого кроссовера с 2-литровым TSI.

Расположившийся под капотом «Тигуана» 2-литровый бензиновый двигатель выдает 177 лошадиных сил, что является выгодным предложением, как и светодиодные фары и привлекательный «передок» на немецком кроссовере. Однако, со временем хром на радиаторной решетке со временем теряет свой блеск, а молдинги на боковой части автомобиля начинают тускнеть.

Также подержанный Volkswagen Tiguan может быть либо полностью перекрашен, либо покраске подверглись некоторые элементы кузова – уровень краски может превышать допустимые нормы. Несмотря на низкий расход топлива, упомянутый уже 2-литровый TSI отличается масложором. Также при пробеге в 100 000 км начнутся проблемы с форсунками, замена которых обойдется дорого автовладельцу, а шелест натяжителя цепи ГРМ появится ближе к 70 000 км, что может привести к потере работоспособности движка и покупке нового. Еще блогер указал на заслоночный узел впускного коллектора, который может выйти из строя, в результате чего придется менять сам коллектор.

Что касается подвески на Volkswagen Tiguan со «вторичке», то часто могут возникать проблемы с задним сальником, что приводит к запотеванию стыка КПП и двигателя, из-за чего в свою очередь начинает «троить» агрегат. Помимо того, блогер обратил внимание на течь сальника полного привода на немецком кроссовере с пробегом. Кроме всего, из-за некачественного масла и при несвоевременной его замене может выйти из строя турбина.