Mitsubishi анонсировала обновлённый внедорожник Mitsubishi Pajero Sport 2020

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В сети показали тизер новинки, которая дебютирует 25 июля в Таиланде.

Японская компания Mitsubishi анонсировала выход обновлённого внедорожника Mitsubishi Pajero Sport 2020 модельного года. Судя по недавно опубликованным тизерам, автомобиль сохранит свой узнаваемый вид, но в то же время получит несколько стилистических решений от пикапа Mitsubishi L200. В частности, у нового «Паджеро» будет Х-образная решётка радиатора, большой воздухозаборник, двухъярусная светодиодная оптика, расширенные колесные арки, а также много хромированных деталей.

Mitsubishi Pajero Sport 2020 получит электропривод двери багажника, новую информационно-развлекательную систему с функцией дистанционного управления, а также систему кругового видеообзора. Что касается моторной линейки внедорожника, об этом информации нет. Известно, что на рынок Таиланда автомобиль выйдет летом, в к концу 2019 года появится в автосалонах и других стран.

Напомним, сегодняшнее поколение Mitsubishi Pajero Sport доступно в России с 2,4-литровым 181-сильным дизелем, работающим с «механикой». Стоимость такого автомобиля составляет 2,37 млн рублей. Топовый вариант внедорожника оснащён бензиновым «атмосферником» объёмом 3,0 литра и мощностью в 209 «лошадок», пару которому составляет 6-ступенчатый «автомат». За такой «Паджерик» придётся отдать уже 3,2 миллиона.