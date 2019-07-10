Купить, чтоб дорабатывать: Блогер рассказал, чего не хватает новой LADA Granta FL в «минималке»

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Приобретая LADA Granta FL 2019 года в минимальной комплектации, покупатель получает фактически только средство передвижения, которое еще предстоит «довести до ума».

Покупка нового автомобиля, пусть даже бюджетного, все равно сопряжена с ожиданием какого-либо, хотя бы минимального комфорта. О такой проблеме рассказал блогер на YouTube-канале «Kai Grave», адресовав свой монолог не только автолюбителям, но и непосредственно компании «АвтоВАЗ», производящей «Гранты», которые еще нужно дорабатывать.

По мнению блогера «АвтоВАЗ» совершенно не подумал о покупателях с ограниченным бюджетом, которым не по карману купить LADA Vesta или хотя бы Granta в хорошей комплектации. Впрочем, если есть деньги на люкс-комплектацию «Гранты», то покупатель предпочтет скорее более прогрессивную «Весту». Granta же является самым бюджетным вариантом семейства LADA, поэтому покупатели с резко ограниченным бюджетом вряд ли станут выбирать «дорогие» варианты «Гранты». Но это не значит, что такие автомобилисты не заслуживают минимального комфорта, хотя бы в виде пусть «простенькой», но аудиосистемы, подлокотника, нормального салонного зеркала заднего вида с хорошей обзорностью.

«Музыка» нужна «Гранте» потому как «коробка» машины «безбожно воет». Подлокотник самый простой стоит всего 1 тыс рублей, но почему-то в минимальной комплектации его нет.

Также огромной проблемой LADA Granta является коррозия. На второй день после покупки авто подняли на подъемнике и увидели ржавчину. Поэтому производителю стоило бы предлагать «Гранты» сразу с антикором или же дилеру предлагать услугу со скидкой сразу же при покупке. В противном случае, придется к цене машины в салоне сразу же прибавить стоимость антикора, чтобы защитить авто от скорой порчи.

Получается, что автомобилист должен купить машину, и еще ее самостоятельно дорабатывать. Казалось бы, можно сразу приобрести хорошую комплектацию. Только за набор самых простых основных опций в таком случае придется немало переплатить, тогда как самостоятельный тюнинг будет стоит в разы дешевле, ведь и подлокотник, и самая простая магнитола с парой динамиков стоят «копейки», зато ощущения от машины уже совершенно иные.