500 000 км – не проблема: Назван ТОП-5 авто с большими пробегами, которые можно смело покупать

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Многих автолюбителей мучает вопрос, а стоит ли покупать машины, наездившие сумасшедший километраж.

Эксперты составили ТОП-5 автомобилей с большими пробегами, которые можно смело покупать. Речь идет именно о тех транспортных средствах, для которых пробег в 500 000 км – не проблема.

На пятой позиции подготовленного рейтинга расположился Volkswagen Passat B3, появившийся в России в середине 1990-х годов и сразу стал наиболее популярным авто – именно эти седаны обладают двигателями с ресурсом больше 300 000 км, а лакокрасочное покрытие более устойчивое к коррозии. Помимо того, этот «Пассат» отличается ремонтопригодностью – приобрести комплектующие не составит труда.

На четвертом месте расположился Mercedes-Benz W124, который отличается «живучестью», износостойкими материалами отделки салона и качественным ЛКП. Этот автомобиль обладает очень надежной подвеской, способной выдержать пробег в 200 000 км. Двигатели могут пройти и 500 000 км, если будут подвергаться соответствующему уходу.

На третьей строке числится четвертое поколение Toyota Camry, имеющая качественно изготовленный кузов, благодаря чему даже самые возрастные экземпляры не поддаются ржавчине. Моторы в японском седане имеют колоссальный запас прочности – они без проблем выдерживают 500-тысячный километраж, а подвеска очень долговечна.

Вторая строчка представлена Audi 100 в кузове С4, обладающая простой и крепкой подвеской. Простые и надежные КПП, а также двигатели выхаживают большие пробеги, а также отличаются высокой ремонтопригодностью Лидером составленного ТОП-5 Nissan Maxima, обладающая надежными агрегатами – эксперты отметили, что зафиксированы единичные случаи капитального ремонта моторов, подвеска и трансмиссии на японском седане тоже достаточно долговечны.