Эксперт рассказал, стоит ли покупать подержанный Ford Mondeo

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Компания Ford ушла с российского рынка, а вместе с ней и новые легковые модели. Но автомобили с пробегом остались и все еще вызывают интерес.

Стоит ли после ухода из России американской марки рассматривать «Форд» с пробегом к покупке, если бюджет составляет 0,8-1,5 миллиона рублей, на примере Ford Mondeo 5 2015 года выпуска? Об этом рассказал эксперт Петр Баканов на YouTube-канале «АВТО ПЛЮС».

Российскую сборку Ford Mondeo 5 отличает адаптивная подвеска и, почему-то, неравномерность зазоров. Заводская «фордовская» краска «слабовата». Самыми критичными зонами считаются стыки крыла и бампера, поэтому без защитной пленки здесь просто не обойтись, как и по углам крышки багажника.

Особенностью передних тормозных колодок «Мондео» выступает то, что они от частого активного торможения крошатся и «летят» мелкой ржавой крошкой на передние двери. После отзывной кампании и установки новых диодных фар, эффективность их работы увеличилась на 25%, но и стоимость одной такой фары выросла до 90 тысяч рублей.

«Мондео» 5 часто «грешат» неисправностью подогрева лобового стекла, возможны «чудачества» со стороны мультимедиа-системы, «климата» и электропакета. «Родовой приметой» 5 поколения Mondeo является «просевшая» от нагрева на солнце передняя панель салона и «мигрирующие» источники скрипов.

У «турбо»-версий на пробеге от 150 тысяч км выхлопной коллектор начинает крошиться, повреждая своими фрагментами лопасти турбины. Заменить коллектор и картридж турбины стоит от 40 тысяч рублей. Периодически изнашиваются муфты фазовращателей. Замена стоит от 15 тысяч рублей.

С «атмосферником» повезло. Комплект ГРМ стоит от 10 тысяч рублей, замена требуется раз на 250 тысяч км пробега. Ресурс агрегата составляет 500 тысяч км. Остальные поломки мелкие. 6-диапазонная АКПП серии 6F35 надежна, с ресурсом 150-200 тысяч км, но требовательна к обслуживанию.

В зимнее время стоит быть осторожными с алюминиевыми болтами, которыми крепится эдектромотор усилителя руля. Они могут лопнуть, и в таком случае повредится рулевая рейка. Замена «потянет» примерно на 50 тысяч рублей.

Таким образом, «крепкие» мотор, коробка и подвеска составляют надежную основу авто, поэтому приобретать подержанный Ford Mondeo 5 можно, но эксплуатировать его с учетом указанных особенностей, тем самым избегая масштабных поломок и дорогостоящих ремонтов.