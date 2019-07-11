Дилеры вынудили переплатить: О покупке и эксплуатации Hyundai Solaris рассказал владелец

Сегодня, 03:00

Автомобилист рассказал о работе «официалов», а также раскрыл особенности корейского седана, как негативные, так и положительные.

Владелец Hyundai Solaris на тематическом форуме рассказал о покупке и эксплуатации машины. Автомобилист приобрел ее в 2012 году, и уже тогда «официалы» практиковали свои «уловки». Дело в том, что автолюбитель хотел купить машину за наличные деньги без всяких промедлений, однако за это дилеры вынудили переплатить его 33 000 рублей.

По словам владельца Hyundai Solaris, «официалы» не хотели сразу продавать машину без «допов». Без них автомобиль нужно было ждать не менее двух месяцев, а потому пришлось купить машину с сигнализацией, защитой картера и замком на рулевой вал. В итоге, седан обошелся почти в полмиллиона рублей.

Невзирая на неприятный опыт с дилерами, владелец Hyundai Solaris не жалеет о покупке, ведь, по его словам, за 7 лет эксплуатации с седаном не случилось ни одной поломки, и это при том, что его пробег составляет 321 000 км.

Говоря о минусах и особенностях эксплуатации Hyundai Solaris, автомобилист отметил не лучшую управляемость, так как задняя часть машины становится нестабильно при обгоне фур, езде по «колее» и в ветреную погоду. Кроме того, автомобиль неуверенно входит в повороты. Недостатками «Соляриса» владелец еще назвал слабый мотор 1.4, небольшой дорожный просвет, плохой свет фар, неинформативное сцепление (эту проблему автолюбитель решил удалением обратного клапана сцепления).

Главным плюсом Hyundai Solaris владелец считает надежность. За 7 лет в машине менялись только расходники, и их дешевизна и доступность тоже является большим плюсом «корейца». Также автомобилист обратил внимание на то, что седан оснащен цепным приводом ГРМ.