«По весенней каше прет уверенно»: Чем за год порадовал и расстроил Renault Duster рассказал владелец

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Автомобилист не только раскрыл сильные и слабые стороны «Пыльника», а и поведал о том, чего не хватает этой машине, и чем он намерен ее доработать.

Владелец Renault Duster на тематическом форуме рассказал, чем порадовал и расстроил этот автомобиль. «Реновод» отметил, что для покупки искал машину с АКПП, завышенным дорожным просветом, подключаемым полным приводом, вместительным салоном и багажником, а также ценником примерно в миллион рублей.

Renault Duster полностью подошел под вышеназванные требования, а потому автомобилист в целом доволен кроссовером. Он» пояснил, что от «китайцев» отказался, так как в них не понравилась отделка салона и неприятный запах. KIA Sportage не был куплен в силу высокой цены за хорошую комплектацию, а KIA Soul не имел полного привода и высокого клиренса.

За год эксплуатации владелец Renault Duster выделил в нем такие плюсы как крепкая энергоемкая подвеска, удобное водительское место, трансформирующийся салон, лобовое стекло, наружные зеркала и кресла с подогревом, эффективные круиз-контроль и парктроник, камера заднего вида, система автозапуска, подрулевой джойстик, хорошая проходимость. Автолюбитель отметил, что на настоящее бездорожье «Пыльник» не выводил, но «по весенней каше он прет уверенно».

Говоря о минусах Renault Duster, автомобилист заявил, что из-за жесткого пластика в машине слышны скрипы. Также не радует не лучшим образом расположенные органы управления, пенопластовый органайзер в багажнике, небольшой топливный бак.

По словам владельца Renault Duster, в машине не хватает «фишек» модели Kaptur, а именно: ключ-карты, кнопок запуска мотора и открытия багажника, «поворотников» в зеркалах, удобного джойстика регулировки зеркал, штатного раздельного подлокотника. Автомобилист признался, что хотел купить «Каптюр», но не сделал этого из-за больших свесов паркетника.

Невзирая не недочеты, владелец Renault Duster не жалеет, что купил его, и теперь намерен дорабатывать машину. Автомобилист хочет сделать тонировку окон и защиту ЛКП, установить поддон в багажник, а также защиту кислородного датчика, бензобака, муфты и заднего бампера. Также планируется покупка одеяла на мотор, установка жабо, покраска тормозных барабанов. Еще автомобилист намерен сделать в кроссовере шумо- и виброизоляцию.