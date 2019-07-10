LADA Vesta Cross возглавила ТОП-8 седанов с самым высоким клиренсом на российских дорогах

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Продукция концерна «АвтоВАЗ» заняла сразу несколько топовых позиций.

Величина дорожного просвета – немаловажная характеристика, влияющая на управляемость и проходимость автомобиля: ниже клиренс – лучше управляемость, но хуже проходимость, выше клиренс – лучше проходимость, но «страдает» управляемость. Поэтому инженерам необходимо найти ту «золотую середину», которая бы обеспечивала гармоничное сочетание и того, и другого, и, при этом, не нарушала эстетику автомобиля, что особенно важно для седанов. Таким показателем для седанов считается величина 170-200 мм.

Эксперты проанализировали российский автомобильный рынок и составили рейтинг седанов с наиболее высоким дорожным просветом. Лидируют кросс-версии седанов LADA Vesta Cross с просветом 203 мм и Renault Logan Stepway с клиренсом 195 мм. Тройку лидеров замыкает еще один представитель отечественного автомпрома LADA Granta с показателем 180 мм.

У базового варианта «Весты» дорожный просвет также не мал и составляет 178 мм (на 25 мм меньше, чем у кросс-варианта), поэтому данный седан занимает четвертое место. Пятерку лидеров замыкает Citroen C4, величина клиренса которого составляет 176 мм.

Такие седаны как Peugeot 408 с его клиренсом в 175 мм, Datsun On-Do c просветом 174 мм занимают шестое и седьмое места. Замыкает составленный ТОП-8 базовая версия седана Renault Logan, дорожный просвет которой составляет 172 мм (простив 195 мм у версии Stapway).