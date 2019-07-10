Самый популярный в каршеринге: Впечатлениями от аренды Hyundai Creta поделился блогер

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Блогер решил воспользоваться услугами московского каршеринга и прокатиться именно на «Крете».

По словам автора канала CarBrains, узнать, автомобиль какой модели тебе достанется в каршеринге можно, лишь позвонив в техподдержку, поэтому выйти на Hyundai Creta ему удалось волей случая. Но, тем не менее, «Крета» – это самый популярный кроссовер не просто среди покупателей в России, но и уже, в частности, в каршеринге Москвы, поскольку альтернативой ему до этого был лишь Renault Kaptur. «Почему сразу нельзя было сделать так», – посетовал автор, добавив, что «Каптюры» не очень приспособлены к сиюминутной езде, когда нужно быстро привыкнуть к новому автомобилю.

Сев в салон Hyundai Creta, блогер отметил, что автомобиль довольно новый и пробег у него составляет всего 1236 км. По его мнению, все автомобили этого южнокорейского производителя хороши тем, что очень простые, без изысков, и поэтому живучие.

А еще «Крета» очень похожа на своего собрата по бренду: «Интерфейс – Солярис, дверные карты – тоже Солярис», – прокомментировал автор. Он еще раз отметил, что Hyundai Creta намного уютнее, приятнее и логичнее, чем его французский конкурент из сегмента кроссоверов в каршеринге. Хотя минута аренды «корейца» обойдется дороже – от 9 рублей.

В дороге «Крета» блогеру понравилась тем, что в ней хорошая обзорность, удобные зеркала, высокая посадка и отлично чувствуются габариты транспортного средства. Он заметил, что если не использовать Hyundai Creta в гонках по трассе, а только в городских целях, то машина не разочарует.

В итоге блогер подытожил свои впечатления от аренды Hyundai Creta в каршеринге и сообщил, что рад ездить теперь на чем-то еще, кроме «стильного городского кроссовера», коим маркетологи называют «Рено Каптюр». «Топ-тачка для города», – резюмировал он.