К скорому дебюту готовится новая модель Hyundai

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Официальные тизеры новинки от южнокорейского концерна заинтриговали сеть, при этом производитель пока не стремится раскрыть все карты.

Ярким событием Франкфуртского автосалона, который пройдет в сентябре 2019 года, станет дебют новинки от Hyundai, тизерное изображение которой официально представлено производителем. Причем, пресс-служба компании Hyundai не дала никаких комментариев, которые бы дали ответ на самый интересующий вопрос: очередной кроссовер или хэтчбек? Ведь представленные на тизере плавные форму кузова одинаково могут указывать и на то, на другое.

Эксперты же предполагают, что в сентябре будет представлен, все-таки, экономичный компактный ситикар i20 в рестайлинге и новом поколении, ведь линейка хэтчбеков давно не обновлялась, весь упор последних лет делался на кроссоверы.

Все детали компания Hyundai пообещала рассекретить в ближайшее время, однако, подогрев любопытство автолюбителей, упомянула о том, что подготовила специальный дизайн кузова и салона, оснастила новинку современными возможностями безопасности и мультимедийным комплексом. Также представители южнокорейского концерна смело заявили, что это авто призвано стать лидером в своем классе.