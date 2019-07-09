«Звезд с неба не хватает»: Блогер сравнил Skoda Rapid и LADA Vesta SW

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Оказалось, в выборе между этими двумя автомобилями автор больше склоняется к отечественному универсалу, а не иномарке.

Как сообщил владелец канала Pod Kapot, ему очень не нравится слишком жесткая подвеска Skoda Rapid, из-за которой во время поездок приходится ощущать каждую кочку. Он сравнил ее с мягкой подвеской LADA Vesta SW, которая хоть и заставляет универсал иногда «болтаться», но делает езду по плохим дорогам более комфортной.

А замер высоты дорожного просвета показал, что вместо 170 мм по «паспорту» у «Шкоды» есть всего 110 мм до пружины.

«Шумка» у «Рапида», по мнению блогера, тоже оставляет желать лучшего: лишь тронувшись с места, он уже слышал как громко шумит мотор иномарки. Возможно, за счет плохой шумоизоляции кажется плохим и качество звука магнитолы Skoda Rapid в сравнении с аудиосистемой «Весты». Также в салоне «Рапида» автор обнаружил «сверчков».

Экстерьер ему больше понравился у Skoda Rapid, а вот оформление передней панели показалось слегка консервативным и старомодным. Единственное, что ему понравилось в интерьере иномарки больше, чем на LADA Vesta SW – это кресла-ковши, которые ставят на версию Skoda Rapid Hockey Edition.

Как отметил автор, Skoda Rapid «звезд с неба не хватает». Это обыкновенная бюджетная иномарка класса B, к которой, конечно же, предлагается огромное количество опций, но за немалую сумму: «Всё, что хочешь – за ваши деньги», – прокомментировал он. В более бедной же комплектации он практически ничем не превосходит LADA Vesta SW, кроме более «читаемой» приборной панели и чуть лучшей управляемости.